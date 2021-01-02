المرور السعودي توضح 5 حقوق يجب مراعاتها عند قيادة السيارة

أوضح المرور السعودي، أنَّ هناك 5 حقوق يجب على قائد المركبة الالتزام بها، للمحافظة على حياة المشاة.

واوضحت هيئة المرور السعودية خلال تدوينة لها عبر موقع تويتر، الحقوق الواجبة على قائد المركبة تجاه المشاة، والتى تتضمن التحقق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق، هذا إضافة إلى زيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية.

كما تضمنت الحقوق الواجبة على قائد المركبة تجاه المشاة، خفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة، والتوقف التام عند الوصول إليها، فضلا عن القيادة بالحد الأدنى من السرعة داخل الأحياء السكنية.

كما شددت المرور السعودية على ضرورة قيام قائد السيارة بالتنبه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.