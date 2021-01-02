أوضح المرور السعودي، أنَّ هناك 5 حقوق يجب على قائد المركبة الالتزام بها، للمحافظة على حياة المشاة.
واوضحت هيئة المرور السعودية خلال تدوينة لها عبر موقع تويتر، الحقوق الواجبة على قائد المركبة تجاه المشاة، والتى تتضمن التحقق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق، هذا إضافة إلى زيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية.
كما تضمنت الحقوق الواجبة على قائد المركبة تجاه المشاة، خفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة، والتوقف التام عند الوصول إليها، فضلا عن القيادة بالحد الأدنى من السرعة داخل الأحياء السكنية.
كما شددت المرور السعودية على ضرورة قيام قائد السيارة بالتنبه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرور السعودي توضح 5 حقوق يجب مراعاتها عند قيادة السيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.