الهند تعتمد لقاح أسترا زينيكا وجامعة أكسفورد المضاد لكورونا

كشف مصدران مطلعان عن موافقة هيئة تنظيم الأدوية الهندية على استخدام لقاح شركة أسترا زينيكا وجامعة أكسفورد، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال أحد المصدرين وفق رويترز، إن الهند تريد بدء حملة التلقيح قريبا، وذلك بحلول الأربعاء المقبل.

وكان كلا من بريطانيا والأرجنتين وافقا بالفعل على لقاح إكسفورد للاستخدام العام الطارئ.

وأبلغت الهند عن أكثر من 10 ملايين حالة إصابة بكورونا، على الرغم من أن معدل الإصابة بها قد انخفض بشكل كبير عن ذروة منتصف سبتمبر، حيث تأمل البلاد في تلقيح 300 مليون من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة في الأشهر الستة إلى الثمانية الأولى من عام 2021.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، من حيث أعداد الإصابات بالفيروس.