الداخلية الكويتية: ضبط المشتبه به في حرق مسجد على طريق السالمي

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية الكويتية من ضبط المشتبه به في حرق مسجد على طريق السالمي.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أن بلاغ ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود حريق مسجد على طريق السالمي مدخل فروسية الجهراء وعلى الفور انتقل رجال الأمن وقوة الإطفاء العام إلى موقع البلاغ حيث تم اخماد الحريق ولا توجد إصابات.
وأشار البيان الي انه تم ضبط المشتبه به وبعد الاستعلام عنه تبين انه من ارباب السوابق. وذكرت الإدارة أنه تم تسجيل قضية بالواقعة حريق عمد تحت رقم (2021/1) جنايات الواحة، وتم تحويل المشتبه به الى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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