أبرزها إغلاق من 3 إلى 6 أسابيع.. لبنان يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة كورونا

كشفت قناة "ام تي في " عن أبرز توصيات لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا في لبنان والتي تمثلت في الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ على أن يتمّ استثناء الصيدليات وأماكن الطعام.

وقالت قناة " ام تي في" نقلا عن مصادرها : ومن ثمّ إقفال جزئي وفق المناطق التي ترتفع فيها الإصابات.

وأضافت : ‏وكذلك من ضمن التوصيات التي سترفعها اللجنة أيضًا تقليص عدد الطائرات والوافدين في المطار كما حصل مع إعادة فتحه بعد الإقفال الأول.

وتابعت : كما سيتم إعادة فرض الـ pcr على المطار لجميع الوافدين مع الحجر الالزامي بالإضافة إلى دعم المتضرّرين من الإقفال.

وكانت الصحة اللبنانية أعلنت أمس عن تسجيل 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 183888.

وسجلت الوزارة اللبنانية وفق التقرير الصادر عنها، 11 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 1479 حالة.

كما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان إلى 127959 شفاء تام.