فقدان عشرات الأشخاص في انهيار أرضي ضخم بالنرويج.. فيديو وصور

فُقد عشرات الأشخاص وأُصيب 9 آخرون، وذلك عقب انهيار أرضي ضخم تعرضت له بلدة نرويجية أثناء الليل.

ودُفنت المنازل بقرية أسك النرويجية تحت بقعة من الطين يبلغ طولها 2000 قدم، ليلا، وذلك على بعد 12 ميلًا شمال أوسلو.

وتظهر الصور أن ما لا يقل عن ثمانية منازل جُرفت في المنطقة، التي كان يسكنها حوالي 5000 شخص، وألقى الجيولوجيون باللوم على طبقة من "الطين السريع" غير المستقر تحت التربة السطحية.

وأرسلت السلطات النرويجية 40 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتم إجلاء المئات وسط مخاوف من حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.

وتقول السلطات، إن 26 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين وأن العديد من الأشخاص محاصرون، كما أجرى آخرون مكالمات طوارئ للإبلاغ عن تحرك منازلهم.

وعقب تقييم أجراه علماء الجيولوجيا، قررت الشرطة توسيع منطقة الإخلاء إلى جنوب الانهيار الأرضي، والذي يبلغ طوله 700 متر.