إيران توجه اتهاما خطيرا لإسرائيل وتحذر ترامب من المصيدة

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بالتخطيط لشن هجمات على القوات الأمريكية في العراق، ومن ثم إشعال الحرب.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر "تشير معلومات استخباراتية من العراق إلى أن عملاء إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد القوات الأمريكية"، موضحا أن الهدف من ذلك وضع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مأزق وجره إلى الحرب.

وحذر الوزير الإيراني ترامب من "الوقوع في المصيدة" ، مضيفا "أي لعب بالنار سيقابل برد جاد ضد أصدقائك المقربين".

قي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيران تلقيه أوامر من المرشد الأعلى علي خامنئي بتدمير إسرائيل، حال ارتكابها أي أعمال عدائية ضد طهران.

وذكر علي حاجي زاة قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أن "كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة".

وهدد زادة القيادي بالحرس الثوري الإيراني إسرائيل قائلا "لدينا أمر عام من المرشد، علي خامنئي، بتسوية حيفا وتل أبيب بالأرض، حال ارتكبت أي حماقة ضد إيران.. عملنا طيلة السنوات الماضية لنكون قادرين على ذلك".