شاهد| التليفزيون الروسي يقع في خطأ فادح خلال إذاعة خطاب بوتين في رأس السنة

أذاعت قناة "كاسكاد" الروسية، خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة عيد الميلاد، ورأسه مفصول عن باقي جسده.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبث القناة لكلمة بوتين، ولا يظهر فيها وجهه، ما أثار موجة سخرية كبيرة من القناة، والبعض اعتبرها إهانة للرئيس الروسي.

وقالت القناة إن ما حدث مرتبط بعطل تقني في غرفة الحكم على الهواء.

وقدمت القناة اعتذارها للمشاهدين بسبب هذا العطل، موضحة أنها فتحت تحقيقًا في الحادث وسيتم معاقبة المتسببين فيه.

وقال بوتين في خطابه الذي بثته وسائل الإعلام الروسية، إن الشعب الروسي تخطى هذا العام بكرامة كما يليق بشعب واحد يكرم تقاليد أسلافهم. وأضاف: "تخطينا هذا العام معًا، بكرامة، كما يليق بشعب واحد يكرم تقاليد أسلافهم، والقيم مثل الشجاعة والاستجابة والرحمة في قلوبنا، في شخصيتنا وأفعالنا".

وتابع: "نعم، لقد غير فيروس خطير جديد، الطريقة المعتادة للحياة والعمل والدراسة، رأسًا على عقب، وأجبر على إعادة النظر، وضبط العديد من الخطط. لكن العالم منظم لدرجة أن التجارب لا مفر منها".