مسئول لبناني عن كورونا: كارثة بحجم مرفأ بيروت 7 مرات

حذر اللبناني جورج حايك عضو المجلس المركزي للقوات اللبنانية من تفاقم الأوضاع المأساوية فى لبنان بعدما تفشي كورونا إلى درجة كبيرة تدفع إلى إغلاقات مجددًا، لافتًا إلى أن لبنان يعاني أوضاعًا صحية واقتصادية مأساوية .

وأوضح "حايك"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إنه بالرغم من خسائر إنفجار مرفأ بيروت الذى خلف وراءه ضحايا ومصابين وأدى إلى استشهاد 200 شخص،إلا أن انفجار كورونا في لبنان أقسي ولا يقل عنه فداحة إذ أدى إلى قتل 1400 شخص والرقم مرشّح للزيادة بشكل كبير .

ولفت "المسؤول اللبناني" فى سياق آخر، إلى أن ما تم تنفيذه من تفجيرات إرهابية وحشية فى مطار عدن الأربعاء الماضي تم بفعل الأيادي الشيطانية التي نفذت تفجيرات مرفأ بيروت .

و كشفت قناة "ام تي في " اليوم عن أبرز توصيات لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا في لبنان والتي تمثلت في الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ على أن يتمّ استثناء الصيدليات وأماكن الطعام.

وقالت قناة " ام تي في" نقلا عن مصادرها : ومن ثمّ إقفال جزئي وفق المناطق التي ترتفع فيها الإصابات.

وأضافت : ‏وكذلك من ضمن التوصيات التي سترفعها اللجنة أيضًا تقليص عدد الطائرات والوافدين في المطار كما حصل مع إعادة فتحه بعد الإقفال الأول.

وتابعت : كما سيتم إعادة فرض الـ pcr على المطار لجميع الوافدين مع الحجر الالزامي بالإضافة إلى دعم المتضرّرين من الإقفال.

وكانت الصحة اللبنانية أعلنت أمس عن تسجيل 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 183888.

وسجلت الوزارة اللبنانية وفق التقرير الصادر عنها، 11 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 1479 حالة.

كما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان إلى 127959 شفاء تام.

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارين قضيا بعزل بلدتي زرعون - قضاء المتن وحمانا قضاء بعبدا واقفالهم بشكل كامل لمدة أسبوع وفق ما ذكر موقع لبنان ديبت.

وكانت الصحة اللبنانية أعلنت بالأمس عن تسجيل 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلي 183888.

وسجلت الوزارة اللبنانية وفق التقرير الصادر عنها، 11 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 1479 حالة.

كما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان الي 127959 شفاء تام