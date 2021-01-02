واتساب يصدم الجميع بداية من عام 2021 هواتف لن يعمل عليها التطبيق

تعلن شركة واتساب whatsapp في بداية العام الجديد 2021 والذي بدأ يوم 1 يناير 2021 في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا عن توقف تطبيق واتساب whatsapp عن العمل على ملايين الهواتف حول العالم ومن تلك الهواتف التي تعمل بنظام Android ونظام Ios ونظام Microsoft.
وقد أوضحت الشركة الرسمية لتطبيق واتساب WhatsApp إنه سوف يتم إنتهاء دعم بعض الهواتف القديمة التي تعمل بنظامي Android ونظام Ios لهواتف الأندرويد و هواتف الأيفون، بداية من 1 يناير 2021 كما تم ذكر ذلك في موقع «نيوز 18» الهندي.
و على كل المستخدمين تحديث هواتفهم إلى الإصدار الأخير من تطبيق الرسائل القصيرة حتى يستمتعوا بجميع المميزات الخاصة بالتطبيق، وبذلك لن يعمل التطبيق على أنظمة التشغيل الأقل من Android 4.0.3 و iOS 9، وفقًا لما ذُكر من الجهات المختصة بصفحة الدعم تطبيق واتساب.
ويستعرض موقع « ثقفني » فيما يلي للهواتف التي لن يعمل عليها التطبيق بداية من عام 2021.الهواتف التي لن يعمل عليها تطبيق واتساب العام الجديد 2021
بداية من عام 2021 يوم 1 يناير لن يعمل تطبيق واتساب whatsapp على جميع إصدارات آيفون حتى iPhone 4 وبعض هواتف الأندرويد، وبذلك يجب على كل من يستعمل هاتف آيفون بداية من إصدار iPhone 4S، iPhone 5، iPhone 5S، و iPhone 6، iPhone 6S في حاجة لتحديث نظام التشغيل إلى النسخة الداعمة لتشغيل تطبيق واتساب وهي إصدار «iOS 9» بدءا يوم 1 يناير 2021.
هواتف آيفون لن يعمل عليها تطبيق واتساب
- iPhone 1.1
- iPhone 1.2
- iPhone 3G
- iPhone 3gs
هواتف أندرويد لن يعمل عليها تطبيق واتساب
- HTC Desire
- LG Optimus Black
- Motorola Droid Razr
- Samsung Galaxy S2
هواتف الآيفون:
الانتقال إلى ثم بعد ذلك أختيار ثم الضغط على ، حيث ستجد معلومات حول إصدار البرنامج على جهاز iPhone الخاص بك.
هواتف الأندرويد:
الانتقال إلى ثم الضغط على ، لمعرفة إصدار الهاتف.حل بديل لتشغيل تطبيق واتساب
بعد أن أصدرت شركة تطبيق واتساب تعليماتها بتحديث الهواتف لتشغيل التطبيق بسهولة يمكن لمستخدمي الإصدارات القديمة الأندرويد والآيفون من اتباع الخطوات التالية دون الحاجة لشراء هاتف جديد.
- فتح المتصفح على الهاتف.
- الدخول على موقع واتساب Whatsapp واختيار إعدادات المتصفح.
- الضغط على وضع Desktop والضغط على تنزيل التطبيق أو يضطر المستخدم لشراء هاتف جديدة بأحدث نسخة تشغيل.
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