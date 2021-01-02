تردد قنوات الاطفال الجديد 2021.. تردد( طيور الجنة – طيور بيبي – مودي كيدز -كوكي كيدز)

تردد قنوات الاطفال الجديد 2020، يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قنوات الأطفال 2020، وذلك لمتابعة الأغاني والأناشيد الترفيهية التي يحبها الأطفال، ومع بدء العام الجديد بدأت جميع القنوات الفضائية بتغيير التردد القديم واستبداله بالتردد الجديد، لمشاهدة كل ما هو ممتع وسيق للأطفال، فتابعونا للتعرف على ترددات قنوات الاطفال الجديدة.

تقدم هذه القنوات العديد من البرامج التعليمية التي تساعد في تعليم الطفل، وتسليته من خلال الأفلام الكرتونية التي تعرض عليها ومن خلال الأناشيد والأغاني التي تعرض بواسطة الرسوم المتحركة.

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أفضل قنوات الأطفال، حققت نجاحاً كبيراً على مستوى الفضائيات، تعرض محتوى ترفيهي وتعليمي وتربوي للطفل، يساعده في إدارك كل ماحوله.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11391

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي.

تعد من القنوات التي ينجذب لها الأطفال بسرعة، وهي تابعة لمجموعة قنوات طيور الجنة، تقدم محتوى مميز ومسلي للطفل، تقدم محتواها من خلال الأطفال والرسوم المتحركة، بشكل سلس ومحبب للطفل.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

الإستقطاب:عمودي.

هي واحدة من القنوات المفضلة لدى الطفل، لا تختلف كثيراً في محتواها عن طيور بيبي وطيور الجنة، تعرض باقة من الأفلام الكرتونية المميزة، بالإضافة لمجموعة من أغاني وأناشيد الأطفال المسلية والتعليمية، مع عرض برامج تعليمية ودينية للأطفال وخاصة تحت سن العشر سنوات.

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد: 11603

معدل الترميز:27500

الإستقطاب: أفقي.

قناة كوكي قناة مميزة استطاعت جذب الأطفال لها بسرعة كبيرة، تعرض برامج ترفيهية ومسابقات للأطفال، مع مجموعة من أفلام الكرتون المحببة لدى الطفل، تتميز بأنها تبث بشكل مجاني على مدار اليوم، تقدم مجموعة من أغاني الأطفال بواسطة الرسوم المتحركة.