توقعات ليلي عبد اللطيف للسعودية وولي العهد ٢٠٢١

يعتبر العرافون وعلماء الفلك أكثر المنافسين لنجوم الفن والسياسة من حيث كثرة المتابعين وخاصة في اللحظات الأخيرة من العام حيث يتابع الكثير بشغف كبير ما يتوقعه علماء الفلك والأبراج للعام الجديد ويري البعض أن التنجيم فرع من العلوم الهامة بينما يري البعض الأخر أن التنجيم ما هو إلا توقعات لا علاقة لها بالواقع قد تخطأ وقد تصيب.

ليلي عبد اللطيف سيدة التوقعات

لمع اسم ليلي عبد اللطيف في الآونة الأخيرة حيث يقصدها الكثير من الرؤساء والملوك والمشاهير لقدرتها الفائقة على التنبأ وهي الابنة الأكبر لأب مصري وأم لبنانية الأصل ولذلك تعرف بالمتنبئة المصرية اللبنانية وأيضا تلقب بسيدة التوقعات.

ولي العهد السعودي وتوقعات ليلي عبد اللطيف لعام ٢٠٢١م

صرحت ليلي عبد اللطيف المتنبئة المصرية اللبنانية في أحدث التوقعات لعام ٢٠٢١ أن ولي العهد السعودي سيكون هو الراعي الرئيسي لعملية السلام والتي تبدأ من اليمن حتي العراق وسوف يشاهد استقرار أمني في العراق واليمن برعاية المملكة العربية السعودية وكذلك جمع للشمل الخليجي وتوحيد للصفوف لمواجهة الصعوبات تحت رعاية ولي العهد.

السعودية الأكثر حظا في توقعات ٢٠٢١م.

ومن أهم الأحداث المتوقعة للسعودية في عام ٢٠٢١ هي

١/ اجتماع عاجل لدول مجلس التعاون الخليجي

٢/ وصدور قرار بالعفو عن بعض السجناء السعوديين وغير السعوديين

٣/ وسوف يصدر قرار ملكي بمنح أراضي جديدة للشباب السعودي

٤/ من جيل الشباب عالم سعودي يكتشف علاج عاجل لوباء خطير

٥/ تقارب سعودي تركي وتقارب سعودي قطري ولقاءات متبادلة بين هذه الدول

٦/ سيتم بناء أول كنيسة في المرحلة القادمة

٧/ سيكون عام ٢٠٢١ هو عام الظهور والانطلاق للمرأة السعودية وقرارات سعودية في المرحلة القادمة تضع المرأة في مراكز حساسة ومهمة داخل المملكة

٨/ اختلاف موسم الحج والعمرة هذا العام عن الأعوام السابقة يؤدي إلي فرحة عارمة بين الحجاج والمعتمرين

٩/ سلسلة من المساعدات السعودية الغير منقطعة إلي لبنان

١٠/ سوف تصبح المملكة العربية السعودية رائدة في مجال السكك الحديدية داخل المملكة وخارجها وسوف يتم انطلاق قطار سعودي سريع يوصل إلي كافة دول الخليج