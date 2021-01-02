نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة الجديدة و الفرق بين الأهلية والاستحقاق

أوضح برنامج حساب المواطن على أن يعد أيام قليلة سوف يتم إيداع الدفعة الجديدة للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث أن العديد من المواطنين السعوديين يستفسرون عن موعد إيداع المبالغ في حسابهم، وهذا بناءاً على ذلك بعد قيامهم إثبات أهليتهم وطلباتهم، ومن الجدير بالذكر أن يتم إيداع صرف الدفعة الجديدة يوم الأحد الموافق ١٠ يناير ٢٠٢١ م، ولذلك يجب على جميع المواطنين المستفيدين من الدعم المادي أن يثبت أهليته، حيث يجب أن يكون مؤهل لكي يتم صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين.

يجب على المستفيد المتقدم أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية. يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المتقدم أن جميع البيانات الخاصة به متطابقة مع الجهات المسؤولة.

الفرق بين الأهلية والاستحقاق : الأهلية :الاستحقاق :

أما بالنسبة للاستحقاق يجب أن يكون المبلغ المقرر تخصيصه للمواطن السعودي المستفيد من الدعم المادي، ولذلك هذا يتم اعتماده على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها.

نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة الجديدة :

أعلن برنامج حساب عن صدور نتائج الأهلية للمواطنين المستحقين للدعم الأسرى، ولذلك يمكن للمستفيدين والمستفيدات من الدعم المادي المخصص الاستعلام عن نتيجة الأهلية، ولذلك أكد برنامج حساب المواطن على أن لا يمكن معرفة نتيجة الأهلية قبل موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

بالإضافة إلى ذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم المادي المخصص أن يجب على المستفيد أن يقدم عند صرف الدفعة يجب إثبات أهليته ، وأن يقوم بتحديث كافة بياناته الشخصية، وتقديم جميع الأوراق المطلوبة لكي يتم التأكد من مدى استحقاقه لمبلغ الدعم المادي المخصص للأسر السعودية، ولذلك قام برنامج حساب المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاََ موقع تويتر عن طريقة حل مشكلة صدور نتيجة الأهلية غير مؤهل.

ومن خلال موقع ثقفني سوف نقوم بعرض خطوات حساب المواطن عند إثبات توافق، وشروط استحقاق أهلية دعم المواطن السعودي، حيث أن برنامج حساب المواطن قدم الخطوات المتبعة لكي يتم إضافة الأبناء تابعين في حالة عدم إثبات الاستقلالية، حيث أن كافة القرارات حساب المواطن يجب على المواطنين المستفيدين من الدعم متابعة هذا من خلال حسابه على موقع تويتر.