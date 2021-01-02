أخبار اليمن : بن حبتور يشيد بالجهود الإغاثية والإنسانية للمنظمات الأممية

بن حبتور يشيد بالجهود الإغاثية والإنسانية للمنظمات الأمميةأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن الشعب اليمني لن ينسى الدعم والإسناد الإنساني الذي تقدمه المنظمات والوكالات الأممية والدولية للتخفيف من وطأة مأساته الكبيرة التي تسبب بها وما يزال تحالف العدوان السعودي الإماراتي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اليوم القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي علي رضاء، للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الجمهورية اليمنية،

ونوه رئيس الوزراء بالأدوار الهامة التي اضطلع بها القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، خلال فترة عمله وأثرها في التخفيف من معاناة المواطنين من خلال العمل المشترك مع حكومة الإنقاذ ووضع الحلول للإشكاليات والمعوقات التي تواجه سير العمل.

وحمل الدكتور بن حبتور القائم بأعمال ممثل برنامج الأغذية العالمي، نقل تحياته للمدير العام للبرنامج في روما ديفيد بيزلي وتقديره لكافة العاملين في المركز الرئيسي على جهودهم المبذولة للمساهمة في الحد من وطأة العدوان والحصار على أبناء الشعب اليمني.

وأوضح رئيس الوزراء أن جهود المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن تحظى بتقدير المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والحرص على تذليل الصعوبات البيروقراطية التي تقف أمام نشاطها.

وتمنى للقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، التوفيق والنجاح في مهامه الإنسانية المقبلة.

من جانبه عبر القائم بأعمال الممثل المقيم للبرنامج، عن شكره لرئيس الوزراء وكافة القيادات الإدارية بصنعاء والذين تعامل معهم أثناء فترة عمله .. لافتا إلى أن الجميع سعى بصورة مشتركة لتجاوز الصعوبات والإشكاليات في العمل.

وتطرق إلى أن مايقدمه البرنامج والمنظمات الدولية ككل يعتبر قليل بالمقارنة مع الاحتياج الكبير للشعب اليمني جراء المحنة الراهنة التي يمر بها.

وأكد رضا حرص قيادة البرنامج على حشد التمويلات لتنفيذ عدد أكبر من المشاريع الإنسانية لفائدة الحد من معاناة الشعب اليمني.. معربا عن الأمل في أن تكون زيارته المقبلة لليمن في أجواء يعمها السلام.

وسلم رئيس الوزراء في ختام المقابلة درع رئاسة الوزراء للقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، تقديرا وعرفانا من الحكومة لجهده ودوره الانساني تجاه الشعب اليمني في مأساته الحالية.