رونالدو يحقق إنجازا عالميا غير مسبوق على "إنستغرام"

حقق كريستيانو رونالدو إنجازا جديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ حسابه على إنستغرام 250 مليون متابع.
وقال موقع "90 مين" إن نجم المنتخب البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي بات أول شخص يصل إلى هذا الرقم على منصة إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك.
وأوضح: "يظهر عدد المتابعين لرونالدو على إنستغرام أنه أحد أشهر الرياضيين على هذا الكوكب.. يحظى بمتابعة كبيرة وبتفاعل واسع".
يشار إلى أن رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، هو أيضا الشخص الأكثر متابعة على فيسبوك والرياضي الأكثر متابعة على تويتر.
ويأتي هذا الإنجاز بعد أيام قليلة من إحراز "الدون" جائزة لاعب القرن للفترة من 2001 حتى 2020.
وتفوق كريستيانو في هذه الجائزة على النجم الأرجنتيني ميسي والبرازيلي رونالدينيو والمصري محمد صلاح.
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