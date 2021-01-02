كورونا يوقع 1.83 مليون وفاة و84 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 83 مليونًا و979 ألفًا و210 إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم السبت، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





كما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى مليون و827 ألفاً و797 حالة وفاة. وبحسب البيانات، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، والمكسيك.

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