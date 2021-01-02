عاجل.. انفجار فى شركة تركية بالصومال ومقتل 2 وإصابة 11 بينهم 4 أتراك

جدة - نرمين السيد - استهدف انفجار شركة تركية فى العاصمة الصومالية مقديشيو، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين، وإصابة 11 آخرين بينهم 4 أتراك، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وبحسب وسائل إعلام محلية فى الصومال، استهدف التفجير طاقم مهندسين أتراك يعملون تحت غطاء تنفيذ مشروع تشييد شارع عام جنوبى مقديشو، فى منطقة لفولى الواقعة بين مقديشو ومدينة أفجوى بمحافظة شبيلى السفلى جنوب الصومال. وبحسب الأنباء، أطلقت قوات الأمن النار على منفذ التفجير قبل محاولته التقدم أكثر بين تجمع الطاقم التركى وعناصر من الأمن الصومالى. فيما تبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، لافتة إلى أنها قتلت خلال الهجوم تركيا واحدا وعنصرين من قوات الأمن إضافة إلى الإصابات.

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