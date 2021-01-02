أنقرة : مقتل مواطن تركى وإصابة 4 آخرين فى هجوم الصومال

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة أن أربعة مواطنين أتراك أصيبوا بجروح جراء الهجوم، وأن الوزارة تتابع عن كثب حالتهم الصحية، منددة بالحادث.

وصباح السبت، وقع تفجير انتحارى بإحدى ضواحى العاصمة الصومالية مقديشو، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق مصدر أمنى، موضحا أن "انتحاريا فجر نفسه فى منطقة لفلولى جنوبى العاصمة".

وأعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن التفجير فى بيان نشره موقع "ميمو" المقرب من الحركة.