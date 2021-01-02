مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار فى الحسكة شمال سوريا

جدة - نرمين السيد - وأفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، بأن توترا أمنيا بين عناصر من الجيش السورى والدفاع الوطنى التابع للجيش السورى حصل بالقرب من سوق العمال فى شارع فلسطين ضمن المربع الأمنى فى مدينة الحسكة، حيث قام عنصر من الدفاع الوطنى بإلقاء قنبلة يدوية أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم إلى مشفى اللؤلؤة. كما أُخلى شارع فلسطين وتم إغلاق المحلات فيما استنفرت قوى الأمن الداخلى التابعة للإدارة الذاتية مواقعها تحسبا لأى طارئ.

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