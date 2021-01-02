الصين : أبلغنا بأول الإصابات .. ووباء كورونا نتج عن تفشى المرض حول العالم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الصينى وانج يى، اليوم السبت، أن العديد من الدراسات أظهرت أن وباء الفيروس التاجى نتج عن تفشى المرض بشكل منفصل فى أماكن مختلفة حول العالم، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال وانج يى فى مقابلة مع التلفزيون المركزى: "عندما أصاب كورونا الصين، اتخذت على الفور إجراءات التحقيق الوبائى، وتحديد العوامل ونشر المعلومات الأساسية، بما فى ذلك تسلسل جينات الفيروس".

وأضاف: "الصين كانت أول دولة تبلغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا".

وتابع: "كنا فى طليعة الكفاح ضد التضليل الإعلامى ومحاولات التسييس، كنا مصممين على التأكد من أن طرق مكافحة الوباء لا تشوهها الأكاذيب".

من جهتها، أشارت وكالة "أسوشيتيد برس"، فى تقرير لها إلى قيام السلطات الصينية بأبحاث سرية للوصول إلى أصل فيروس كورونا المستجد فى كهوف طبيعية وصفتها بـ"الثقب الأسود".

وبحسب الوكالة، "تقدم الحكومة الصينية منحا تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات للعلماء الذين يدرسون أصول الفيروس، فيما يراقب المسؤولون النتائج ويطلبون موافقة لجنة حكومية من أجل نشر أى تفاصيل".

وتم تسجيل ما يقرب 83.73 مليون حالة إصابة بالمرض فى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و824576 وفاة.