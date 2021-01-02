بينهم 161 أجنبيًا.. تركيا تعتقل 267 شخصًا بزعم صلتهم بجماعات إرهابية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام الرسمية فى تركيا، اليوم السبت، قال تقرير لوزارة الداخلية التركية إن الشرطة تعتقد أن المتطرفين الدينيين المشتبه فيهم كانوا يخططون لشن هجمات عشية رأس السنة، مضيفًا أن المداهمات كانت فى 33 مدينة وولاية فى الفترة من 20 إلى 31 ديسمبر المنقضى.
وبحسب التقارير، لم يتم الكشف عن جنسيات المحتجزين الأجانب. كما أشار التقرير إلى أن هيئة الهجرة التركية 69 مواطنًا أجنبيًا بناء على "صلاتهم بمناطق الصراع".
وعادة ما تلاحق السلطات التركية عناصر من المعارضة والأجانب بزعم انتمائهم لحركة الخدمة التى يتزعمها رجل الدين التركى فتح الله جولن، الذى تصنفه حكومة رجب طيب أردوغان كمظمة إرهابية.
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