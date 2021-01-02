حملة التطعيم ضد كورونا في الفاتيكان تنطلق منتصف يناير 

يطلق الفاتيكان حملته للتطعيم ضد كورونا في منتصف يناير الجاري موعد وصول الكمية الكافية لهذه العملية الصحية في أراضيه، فيما لم يعرف إن كان البابا ذاته سيتلقى اللقاح ومتى.

وأضاف بيان للفاتيكان بهذا الشأن أن الحملة ستعطي الأولوية للمسنين وعمال قطاع الصحة الذين يوجدون على جبهة المعركة ضد الوباء لتعزيز مناعتهم ضد الفيروس قبل الانتقال إلى بقية سكان هذه المنطقة التابعة لإيطاليا.

واستبق مسؤولو الفاتيكان حملة التلقيح باقتناء الأجهزة عالية التبريد الضرورية لتخزين اللقاح وحفظه.

تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا، اعتمدت التطعيم بلقاح "بيونتيك/فايزر".