يطلق الفاتيكان حملته للتطعيم ضد كورونا في منتصف يناير الجاري موعد وصول الكمية الكافية لهذه العملية الصحية في أراضيه، فيما لم يعرف إن كان البابا ذاته سيتلقى اللقاح ومتى.
وأضاف بيان للفاتيكان بهذا الشأن أن الحملة ستعطي الأولوية للمسنين وعمال قطاع الصحة الذين يوجدون على جبهة المعركة ضد الوباء لتعزيز مناعتهم ضد الفيروس قبل الانتقال إلى بقية سكان هذه المنطقة التابعة لإيطاليا.
واستبق مسؤولو الفاتيكان حملة التلقيح باقتناء الأجهزة عالية التبريد الضرورية لتخزين اللقاح وحفظه.
تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا، اعتمدت التطعيم بلقاح "بيونتيك/فايزر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة التطعيم ضد كورونا في الفاتيكان تنطلق منتصف يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.