الإمارات تعلق على إصابة عمرو موسى بـ كورونا

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم السبت، عن تمنياته بالشفاء العاجل لأمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب "قرقاش"، في تغريدة على "تويتر"، "دعواتنا للأخ الكبير الأستاذ عمرو موسى بالشفاء العاجل ونسأل الله عز و جلّ أن يحفظه وأن يعطيه الصحة والعمر المديد".

وأعلن المكتب الإعلامي للأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، ثبوت تشخيصه بمرض كوڤيد ١٩ بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها أمس.

وقال بيان صادر عن المكتب اليوم، إن حالة موسى تخضع للعزل المنزلي وهي حتى الآن مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج بإشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

واختتم موسى البيان بالتوجه بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالبًا منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.