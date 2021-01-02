الكويت.. طعن شاب من "البدون" 4 طعنات ودهسه بسيارة

أفادت وسائل إعلامية بمقتل شاب من فئة "البدون" في الكويت، إثر دهسه عمدا بمركبة في منطقة "القصور".

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن شابا من "البدون" لفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعرضه لحادث دهس متعمد من قبل صاحب سيارة رياضية بها 4 أشخاص.

وذكرت أن المصاب نقل إلى المستشفى لكنه توفي أثناء تلقيه العلاج، موضحة أن القتيل له سابق معرفة بالجاني ووقعت بينهما خلافات.

من جانبها، أفادت صحيفة "المجلس" بمقتل شاب من البدون يبلغ 33 عاما بعد تلقيه 4 طعنات في الديوانية يوم الأربعاء، ثم دهسه بسيارة عمدا اليوم السبت، لينقل إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة.

وقالت مصادر أمنية إن "الشاب توفي إثر الطعنات التي تلقاها، الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لانتكاسة طبية، وبناء عليه تم تبديل مسمى القضية من شروع بالقتل إلى القتل العمد، فيما تعمل الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين لفتح تحقيق موسع بالحادث".

وأثارت الواقعة حالة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مطالبين بضبط الجاني المتواري عن الأنظار.