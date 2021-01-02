إعلامية كويتية: رسائل مهمة من بن زايد وبن راشد للعالم مع بداية العام الجديد

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن تغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بشأن العام الجديد حملت العديد من الرسائل التى تعكس نهج أبناء الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحرصهم الشديد على الإنسان كـ أولوية، معتبرة ما جاء بمضمون التغريدة "منهج حياة".

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ" دوت الخليج"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التى تفوقت بجدارة فى انتصارها على فيروس كورونا المزعوم محققة نجاحات غير مسبوقة فى كافة القطاعات قاربت حد السماء بفضل ما تركه الأب المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه من إرث لا يقدر بثمن من التسامح والعطاء اللا محدود والإنسانية، فهو صاحب الفضل فيما وصلت إليه الإمارات من مكانة كبيرة بين مصاف الدول الكبري.

كما أشادت الإعلامية الكويتية، بالتغريدة التى أطلقها الشيخ محمد بن زايد والتي جاءت محملة بكلمات محفزة لمواصلة الإنجازات التى تؤكد دومًا أن "عام الاستعداد للـ50" عام استثنائي في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات بكافة المجالات، وأن دولة اللامستحيل قادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات.

واعتبر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، أن عام 2020 كان عام تحديات وإنجازات أثبتت فيه الإمارات قوتها بتوحدها وتسامحها وعطائها.

وكتب محمد بن راشد عبر "تويتر" اليوم الخميس: "عام 2020 .. عام تحديات .. وإنجازات .. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا .. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا .. بتسامحنا .. بعطائنا .. عام جمع أُسرنا .. جمع قلوبنا .. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير .. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة".

وأضاف: "2020 علمنا الكثير .. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق في العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شي وكل أحد".

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة متنوعة من الفعاليات المبهرة والألعاب النارية التى انطلقت فى جميع أنحاء الإمارات في ليلة رأس السنة احتفالا باستقبال العام الجديد 2021.

ومع استقبال كل عام جديد، اعتادت دولة الإمارات أن تكون من أولى الدول التي تتطلع إليها شعوب العالم في احتفالات رأس السنة والألعاب النارية المتميزة التي تمتد على طول الإمارات السبع في أبرز المزارات السياحية.

وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حملة "أجمل شتاء في العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على «تويتر»: «ودعنا عامًا، رغم تحدیاته، كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة.. ونستقبل عامًا جديدًا، بكل إیجابیة وتفاؤل.. نؤسس فيه لانطلاقتنا التنمویة الكبرى، ونعزز حضورنا في العالم.. كل عام وشعبنا وشعوب العالم بخیر وسلام.. ونتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار».