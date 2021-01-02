مسقط تقرر حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وتوضح مصير الموظفين

أعلن وزير المالية العُماني، سلطان الحبسي، اليوم السبت، عن استمرار جهاز الاستثمار العماني في مراجعة الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمجموعات القابضة وإعادة هيكلة ودمج وتصفية الشركات التابعة، وكذلك مراجعة وتقييم لوائح الموارد البشرية وتقييم الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا التي سيصدر بشأنها تعديلات قريبًا.

وقال الحبسي: "فيما يتعلق بالمجموعة العمانية للطيران فقد قام الجهاز باتخاذ خطوات تصحيحية تتلخص في حل كل من المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق قبل إنشاء المجموعة، بحيث تستمر في العمل شركتان فقط هما الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات، مع النظر في إمكانية تغيير اسم الأخيرة ليتناسب مع دورها الجديد"، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية.

وأضاف: "كما ستتم إعادة توزيع الشركات التابعة للمجموعة ولشركة ترانزوم ومهامها على الشركتين، حيث سيتم ذلك بمراعاة الفاعلية التشغيلية والتنظيمية من حيث مبدأ الفصل المناسب بين المهام، وتسهيل عمليات التخصيص في المستقبل القريب. كما ستؤخذ بعين الاعتبار التبعات التنظيمية والقانونية والمالية".

وردا على سؤال حول ما قد يترتب على هذا الإجراء من تبعات سواء على الموظفين والشركاء والمقرضين وغيرهم من ذوي العلاقة، أجاب الوزير العُماني، بأنه بالنسبة للموظفين فستبذل جهود لتوزيع الموارد البشرية المتاحة نتيجة حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم، وستعطى الأولوية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العمانيين في شركتي الطيران العماني وإدارة المطارات وتوزيع الكوادر الفائضة على الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني وبعض الجهات الحكومية الأخرى وذلك حسب حاجتها الفعلية وفق الدرجات الشاغرة لتلك الجهات.

وبالنسبة لباقي الأطراف ذات العلاقة فإن هذا الإجراء لن يؤثر على التزامات المساهمين تجاهها لكون التغيير المصاحب لهذا الإجراء سيكون في الهيكلة فقط، وسيقوم جهاز الاستثمار العماني لاحقا بإصدار التفاصيل المتعلقة بمختلف جوانب عملية إعادة الهيكلة.