الصين: دراسات جديدة تكشف منشأ فيروس كورونا

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن كثيرا من الدراسات أظهرت أن فيروس كورونا "كوفيد-19" نتج عن تفشي المرض بشكل منفصل في أماكن مختلفة حول العالم.

وذكر المسؤول الصيني، بعد أكثر من عام على ظهور الوباء في بلاده أن "عندما أصاب فيروس كورونا الصين، اتخذت على الفور إجراءات التحقيق الوبائي، وتحديد العوامل ونشر المعلومات الأساسية، بما في ذلك تسلسل جينوم الفيروس".

وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" والتلفزيون الحكومي المركزي، أن الصين كانت أول دولة تبلغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا.

وتابع وزير الخارجية الصيني "كنا في طليعة الكفاح ضد التضليل الإعلامي ومحاولات التسييس، كنا مصممين على التأكد من أن طرق مكافحة الوباء لا تشوهها الأكاذيب".

كانت وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت في تقرير سابق، أن الصين تجري أبحاثا سرية للبحث عن "أصل فيروس كورونا" في كهوف طبيعية أطلق عليها "الثقب الأسود".

وبحسب التقرير، قدمت الحكومة الصينية منحا بمئات آلاف الدولارات للعلماء الذين يدرسون أصول الفيروس، كما يراقب المسؤولين نتائج البحث ويطلبون موافقة لجنة حكومية من أجل الموافق على نشر أي تفاصيل.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، منذ بداية تفشيه في ديسمبر 2019، حاجز الـ83 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء أكثر من مليون و824576 وفاة.