تحذيرات من استهداف مدينة إسرائيلية بصواريخ إيران

أفادت مجلة "يوم يوم" العبرية، المتخصصة بشؤون مدينة إيلات في إسرائيل، بأن المدينة تخشى هجومًا إيرانيًا خلال الساعات القليلة المقبلة بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سيلماني.

ذكرت المجلة، أن مسؤولين سياسيين في الولايات المتحدة وإسرائيل يعملون معا بشكل وثيق على خلفية تقييمات تذهب إلى أن إيران ستحاول تنفيذ عملية انتقامية مزدوجة سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها بالمنطقة.

وأضاف الموقع الإلكتروني للمجلة: "هناك مخاوف في إسرائيل، من أن تسعى إيران للرد على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده من خلال المتمردين الحوثيين ("أنصار الله") في اليمن. ففي سبتمبر 2019، أطلق هؤلاء، بمساعدة إيران، صواريخ دقيقة بعيدة المدى وطائرات بدون طيار دقيقة على منشآت شركة أرامكو النفطية في البقيق بالمملكة العربية السعودية، مما تسبب في أضرار فادحة".

ويتوقع المسئولون الأمنيون في إسرائيل أن تشن إيران هجومًا على مدينة إيلات الواقعة على سوالح البحر الأحمر خلال الساعات المقبلة.

وتضيف المجلة: "يمكن لوجود غواصة إسرائيلية هذه الأيام في مياه البحر الأحمر أن يوفر ردا عسكريا سريعا على محاولة هجومية ينفذها المتمردون الحوثيون على سفن إسرائيلية خلال إبحارها في مياه البحر الأحمر أو على هجوم صاروخي يستهدف مدينة إيلات".