فلسطين تعلن إجراءات مشددة لمواجهة تفشي كورونا

أعلنت السلطات الفلسطينية فرض إغلاق جزئى لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، معلنة عن اتخاذ إجراءات جديدة لتقليص انتشار العدوى.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنه تقرر إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتبارا من صباح يوم غد الأحد، مع اتباع نظام التعليم عن بعد.

وقررت السلطة الفلسطينية منع الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات كافة بما فيها محافظة القدس اعتبارا من مساء يوم غد الأحد ولمدة أسبوعين باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.

وتشمل الإجراءات الجديدة إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا، حيث يتعين على الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المسؤول الفلسطيني "يمنع منعا باتا دخول أهلنا من أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات"، كما تحظر حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.

وأعلنت الحكومة عن فرض حظر تجول كلي لمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء البلاد كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء يوم غد الأحد ولمدة أسبوعين.

ويتم السماح للمطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30% مع تشدد الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات.

كما قررت السلطة الفلسطينية تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها، مع عمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.

وأكدت أنه يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء البلاد.