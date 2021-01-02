أطباء لبنان يطالبون بفتح السجون وإعلان حالة طوارئ عسكرية صحية

اعتبر رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي" اللبناني البروفسور رائف رضا، في بيان، أن "فشل الإدارة الصحية لأزمة فيروس كورونا هو نتيجة صراع ما بين اللجان العلمية وأصحاب القرار السياسي".

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، طالب بـ"الضرب بيد من حديد للمستهترين والمسببين والمساهمين بانتشار الفيروس، عبر سجنهم ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر".

وإذ رأى التجمع أن "الإقفال لم يعد مجديا بعدما صار لدينا شبه انتشار للوباء"، طالب بـ:

1- التشدد في الوقاية الصحيحة أي الكمامة وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

2- مجانية فحص PCR للجميع لنتمكن عمليا من تحديد الحالات لمتابعتها وترصدها، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الخانقة.

3- توزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين وبدلات مالية للمياومين لمنع الاكتظاظ.

4- فتح السجون للمخالفين لقانون العقوبات الساري المفعول.

5- إقفال المستشفيات الرافضة لفتح أقسام كورونا أو وضع الدولة يدها عليها لفتح الأقسام.

6- إعلان حالة الطورائ العسكرية الصحية، حيث يتولى الجيش متابعة تنفيذ التقيد بالوقائع ووضع حد للمستهترين وسوقهم للعدالة".