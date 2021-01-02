وإذ رأى التجمع أن "الإقفال لم يعد مجديا بعدما صار لدينا شبه انتشار للوباء"، طالب بـ:
1- التشدد في الوقاية الصحيحة أي الكمامة وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي.
2- مجانية فحص PCR للجميع لنتمكن عمليا من تحديد الحالات لمتابعتها وترصدها، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الخانقة.
3- توزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين وبدلات مالية للمياومين لمنع الاكتظاظ.
4- فتح السجون للمخالفين لقانون العقوبات الساري المفعول.
5- إقفال المستشفيات الرافضة لفتح أقسام كورونا أو وضع الدولة يدها عليها لفتح الأقسام.
6- إعلان حالة الطورائ العسكرية الصحية، حيث يتولى الجيش متابعة تنفيذ التقيد بالوقائع ووضع حد للمستهترين وسوقهم للعدالة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أطباء لبنان يطالبون بفتح السجون وإعلان حالة طوارئ عسكرية صحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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