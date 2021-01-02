حساب المواطن يرد على مشكلة لايمكنك الدخول إلى حسابك لانتهاء فترة التسجيل واستعلام نتائج الأهلية للدورة 38

حساب المواطن يوضح في حسابه الرسمي على تويتر سبب توقف حساب بعض المواطنين، حيث أنه عندما يقوم بعض المواطنين بالدخول على حسابهم في برنامج حساب المواطن يجدون رسالة نصها: (عزيزي المستفيد لايمكنك الدخول على حسابك في برنامج حساب المواطن وذلك لانتهاء فترة التسجيل، هذه هي الرسالة التي تظهر لبعض الأشخاص الذي توقف حسابهم، وكان الرد من خدمة المستفيدين من حساب المواطن أن سبب توقف الحساب هو عدم تصحيح البيانات وعدم تقديم اعتراض في المدة المقررة والمحددة مسبقاً بمدة قدرها 90 يوماً في إرسال البيانات الحديثة.

حساب المواطن وموعد فتح الحسابات التي توقفت وانتهى التسجيل بها وموعد التقديم مرة آخرىٰ

حساب المواطن يرد أيضاً في سؤال آخر عن موعد فتح التقديم ببرنامج حساب المواطن بعد توقف حساب المواطنين قائلاً: أنه لا يوجد موعد محدد وتاريخ معين للتقديم في برنامج حساب المواطن مرة أخرى، ولكن ستتم مراجعة تلك الضوابط الخاصة ببرنامج حساب المواطن بشكل دوري ومستمر، قائلاً أيضاً: أنه تم تعليق التسجيل في حساب المواطن وذلك للتعديلات التي تم تقريرها على ضوابط دعم البرنامج، وأوضح البرنامج أن التسجيل كان متاحاً منذ إطلاق البرنامج في عام 2017 في شهر ديسمبر، وحتى عام 2020 في شهر مارس أثناء دفعة 28 وذلك لمن شملهم الدعم وانطبقت عليهم نتائج الأهلية، مع استثناء إضافة أي تابعين للمستفيدين الحاليين، وحالياً يتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم.

نتائج أهلية حساب المواطن شهر يناير 2021 للدورة 38

بدأت نتائج أهلية المستفيدين من برنامج حساب المواطن للدفعة 38 لشهر يناير 2021، حيث أنه يمكن للمستحقين التحقق من أهليتهم بالدخول على البوابة الالكترونية لحساب المواطن http://ca.gov.sa/ والاستعلام عنها، وقام حساب المواطن بالرد على بعض المواطنين على أن امواطن قام بإضافة تابع (ابن) ولم تتم إضافته في الأهلية، قائلاً: إذا تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 ديسمبر سيتم دراسة أهليته من البرنامج، وسيتم إبلاغ المواطن باستيفاء هذا التابع بالأهلية أم لا من خلال حسابهم الشخصي من دراسة الأهلية ضمن الدورة الأهلية لشهر فبراير 2021.