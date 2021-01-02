رابط التحقق من أهلية حساب المواطن للدورة 38 شهر يناير 2021

بعد أن أعلن برنامج الدعم الشهري في السعودية، اليوم، إصدار نتائج الأهلية للدورة الـ38 شهر يناير، فإنه يمكن التحقق من أهلية حساب المواطن إلكترونيا عبر رابط الموقع الخاص بالبرنامج على شبكة الإنترنت، وكذلك التعرف إلى قيمة الدعم المقرر، سواء في هذه الدورة أو في أي دورة جديدة أخرى، فيما يمكن الاستفادة من الخدمات المتعددة الأخرى التي يتيحها هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قبل أكثر من 3 سنوات، لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل والنساء المطلقات والأرامل والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تحويل راتب شهري إلى حسابات المستحقين في البنوك المختلفة، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

كيفية التحقق من أهلية حساب المواطن للدورة 38

كيفية التحقق من أهلية حساب المواطن للدورة 38 شهر يناير 2021م، للمستفيدين الراغبين في معرفة حالتهم من الصرف خلال هذا الشهر، وجاءت خطوات التحقق من الأهلية على النحو التالي:

يجب علينا الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن. نقوم باختيار الاستفسار عن الخدمة التي نُريدها. يجب إدخال رقم الهوية الوطنية. نكتب الرمز المرئي. يجب الضغط على “استفسار” لمعرفة جميع التفاصيل والحالة التي عليها المستفيد.

شروط التسجيل في برنامج الدعم الشهري

لكي يستطيع المواطن أو المواطنة في المملكة الاستفادة من هذا الدعم الشهري، يجب أن يستوفي أولا عددًا من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تأتي هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون المستفيد أو المستفيدة من محدودي الدخل. يجب ألا يكون من المستفيدين من أحد البرامج الحكومية الأخرى. من الضروري أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يشترط أن يكون المتقدم من المقيمين بشكل دائم في المملكة.

يلزم الدخول إلى برنامج حساب المواطن. نسجل الدخول برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور والرمز المرئي. نضغط على قائمة الخدمات المتاحة. ننقر على الخطوط الموجودة في أعلى الصفحة. علينا النقر على “دراسة الأهلية”. يجب التعرف على أسباب عدم الأهلية. نضغط على “تقديم اعتراض”. ندخل البيانات المطلوبة، ونرفع الملفات المطلوبة. سوف تظهر رسالة تفيد بنجاح استقبال الطلب.

خطوات تقديم اعتراض في برنامج دعم المواطنين شهريا