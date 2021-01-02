أنباء عن انفجار عبوة في دورية للاحتلال على الحدود مع لبنان

دوت الخليج :- قالت وسائل إعلام لبنانية، إن عبوة يدوية، استهدفت دورية لجيش الاحتلال على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت قناة الجديد، إن انفجارا وقع فجر اليوم عند الحدود اللبنانية في الجانب المحتل قبالة بلدة العديسة في قضاء مرجعيون، بدورية للاحتلال الإسرائيلي اجتازت السياج أثناء عملية تمشي لها قرب مستوطنة مسكفعام العسكري , وفق "عربي21" .
وأشارت إلى أن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.
فيما ذكر موقع "الميادين" أن دورية إسرائيلية أصيبت جراء انفجار قنبلة بها، في الجانب المحتل من بلدة العديسة، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.
ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو حزب الله اللبناني على الهجوم حتى اللحظة.
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