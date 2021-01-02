الإصابات تتجاوز 84 مليونا .. واختبار علاج مناعي لمنع عودة كورونا للمتعافين

■ 1963 إصابة جديدة فـي الإمارات

■ الجزائر تمدد فترة الحجر المنزلي

■ سوريا تنفي وجود إصابات بالسلالة الجديدة

■ الإصابات تتجاوز 20 مليونا فـي أميركا

■ بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية بلندن

■ فرنسا توسع فترة حظر التجول

■ تركيا تمنع دخول البريطانيين وتحظر التجول 4 أيام

■ الهند توافق على الاستخدام الطارئ للقاح «أسترازينيكا»

■ الصين تؤكد فاعلية لقاحها ضد السلالة الجديدة

■ بانكوك تغلق المدارس أسبوعين

■ الفلبين تمنع دخول القادمين إليها من أميركا

■ مطالبات بإعلان الطوارئ الصحية فـي اليابان

لندن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

يعمل علماء بريطانيون على تقييم مدى فعالية علاج يمكنه أن يحول دون عودة مرض كورونا للأشخاص الذين أصيبوا به بالفعل، بحسب صحيفة “جارديان” البريطانية. وطورت مؤسسة “مستشفيات لندن الجامعية إن اتش إس” وشركة “أسترازينيكا” الدواء، وتلقى المشاركون في التجربة جرعتين، بحسب الصحيفة.

ويمكن للعلاج أن يتوافر في مارس أو أبريل في حال تمت الموافقة عليه من الجهات الرقابية بعد مراجعة الأدلة التي تعطيها الدراسة، بحسب الصحيفة، وجرى حقن عشرة مشاركين بالدواء، حسبما نقلت الجارديان عن الطبيبة كاثرين هوليهان، وهي عالمة متخصصة في دراسة الفيروسات في مستشفيات لندن الجامعي.

يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 84 مليونا و451 ألفا و734 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات مليونا و836 ألفا و962 حالة. بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، سجلت الإمارات 1963 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتواصل لليوم الرابع على التوالي تسجيل أرقام قياسية في حالات العدوى منذ بدء تفشي الجائحة، وترفع الحالات الجديدة التي سجلت أمس العدد الإجمالي للإصابات في الإمارات إلى 211641 كما تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 674 وفاة.

الى ذلك، اتخذت الجزائر جملة من التدابير الإضافية لتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بالجائحة، من بينها إعادة تمديد تدابير الحجر الجزئي المنزلي في 29 ولاية لمدة 15 يوما ابتداء من أمس الأول.

في المغرب سجلت وزارة الصحة 1777 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة . من جهتها نفت وزارة الصحة السورية وجود إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا، مؤكدة أنه في حال ثبوت أي إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا سيعلن عنها بشكل فوري. في السياق أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 1064إصابة جديدة بالفيروس و25 وفاة من بينها 704 إصابات في قطاع غزة.

دوليا، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مستوى عشرين مليونا مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة أكثر انتشارا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا. في البرازيل وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 7ر7 مليون حالة إصابة من جهته، قال صادق خان رئيس بلدية لندن إن الحكومة البريطانية قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة الأسبوعين المقبلين لمواجهة الانتشار السريع لسلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا. من جهتها قالت الحكومة الفرنسية إن السلطات وسعت فترة حظر التجول في 15 منطقة بشمال شرق وجنوب شرق فرنسا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليبدأ السادسة مساء بدلا من الثامنة. بدورها قالت الحكومة التركية إنها منعت دخول البريطانيين بعد رصد 15 إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى في مسافرين من بريطانيا. فيما فرضت السلطات حظر تجول لأربعة أيام لكبح الجائحة.

آسيويا، أكد وزير بالحكومة الهندية أن الحكومة وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح أنتجته شركة “أسترا زينيكا” بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وتعتزم الهند تطعيم 30 مليونا من العاملين في الخطوط الأمامية في المرحلة الأولى من التطعيمات، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء. من جهته قال مسؤول في مجال مكافحة الأمراض في الصين إنه لا دليل على أن سلالات فيروس كورونا الجديدة ستؤثر على مفعول لقاح “سينوفارم” التي أجازته للاستخدام العام. وقال شو وينبو المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها للتلفزيون الرسمي “ليس هناك ما يدعو للذعر، السلالات المتحورة السابقة لا تحمل أي تغيير واضح حتى الآن في قدرتها على التسبب في المرض”. في السياق، قالت العاصمة التايلاندية بانكوك إنها ستغلق جميع المدارس لمدة أسبوعين بعد عطلة العام الجديد في إطار تشديد إجراءات مكافحة موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا. في الفلبين قال المتحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي إن الحكومة ستمنع دخول المسافرين الأجانب القادمين إليها من الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد بعد اكتشاف السلالة الجديدة الأكثر انتشارا من فيروس كورونا في فلوريدا. الى ذلك، حثت حاكمة طوكيو يوريكوكويكي وحكام ثلاث مقاطعات أخرى الحكومة اليابانية على إعلان حالة الطوارئ الصحية بعد عودة حالات الإصابة بكورونا للزيادة.