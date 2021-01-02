بريطانيا تسجل 57.725 إصابة جديدة و445 وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت البيانات أن هذا اليوم الخامس على التوالى الذى يتجاوز فيه عدد الإصابات اليومية المسجلة فى البلاد 50 ألفا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تسجيل 53.285 إصابة جديدة و613 وفاة.

ووفق موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص برصد إصابات كورونا حول العالم، فقد وصل العدد الإجمالى لإصابات كورونا فى المملكة المتحدة إلى 2.657.514، فيما بلغ عدد الوفيات 75.015 حالة.