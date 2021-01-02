جدة - نرمين السيد - وأظهرت البيانات أن هذا اليوم الخامس على التوالى الذى يتجاوز فيه عدد الإصابات اليومية المسجلة فى البلاد 50 ألفا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وأظهرت بيانات يوم الجمعة تسجيل 53.285 إصابة جديدة و613 وفاة.
ووفق موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص برصد إصابات كورونا حول العالم، فقد وصل العدد الإجمالى لإصابات كورونا فى المملكة المتحدة إلى 2.657.514، فيما بلغ عدد الوفيات 75.015 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل 57.725 إصابة جديدة و445 وفاة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.