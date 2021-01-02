تقديم بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر 1442 .. شروط الحصول على تمويل العمل الحر “نفاذ” واﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر، يبحث مواطني المملكة عن طريقة الحصول على قرض العمل الحر 1442، حيث يرغب الجميع في معرفة شروط التقديم على قرض بنك التنمية بعدما أتاح البنك إمكانية الحصول على قرض تمويل العمر الحر وأوضح طريقة التقديم للحصول على قرض العمل الحر والاستفادة من مبلغ التمويل بهدف إنشاء عمال خاص ستطيع المواطن من خلاله زيادة الدخل الشهري لهم عن طريق افتتاح مشاريع جديدة، ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أشهر وأهم البنوك السعودية والذي يمتلك عدد كبيرة من العملاء لما يقدمه من خدمات ميسرة لمساعدة جميع فئات المجتمع من خلال عدد من القروض المختلفة.

بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر

يقدم البنك السعودي إمكانية الحصول على قرض العمل الحر بهدف تنمية المشروعات الخاصة وتقديم يد العون لمواطني المملكة من خلال المشاريع التخصصية والتشاركية المختلفة، حيث يستطيع المواطن الحصول على القرض سواء كان المتقدم موظف أو عاطل عن العمل بشرط أن لا يزيد الراتب عن 14 ألف ريال ويهدف البنك في المقام الأول لتشجيع الاستثمار والعمل الحر داخل المملكة السعودية وإنهاء أزمة البطالة والقضاء عليها.

طريقة الحصول على قرض العمل الحر 1442

ويمكن الحصول على قرض العمل الحر بكل سهولة وبصورة الكترونية وهو قرض التمويل متناهي الصغر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط التقديم على قرض العمل الحر وهو رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد .

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تتمثل في “رقم الهاتف المسجل بنظام أبشر – رقم الهوية الوطنية – رقم الاييان – شهادة العمل الحر – رخصة القيادة.

يتم إرفاق المستندات وملء جميع البيانات المطلوبة ثم التقديم على القرض.

شروط الحصول على تمويل العمل الحر 1442

كما حدد بنك التنمية عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم على قرض العمل الحر 1442 وهى شروط قرض العمل الحر بنك التنمية ومنها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الأم الأجنبية ولها أبناء سعوديين.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام في بعض الحالات التخصصية و21 لتوجيه المركبات.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام.

يجب ألا يزيد الراتب عن 14 ألف ريال سواء كان الموظف عاملًا بالقطاع الخاص أو الحكومي.

ألا يمر عام كان من تاريخ بدء العمل.

لن يتم قبول طلبات للمستفيدين من البنك بقروض أخرى.

يتم تسديد قيمة القرض بحد أقصى أعوام.

تقديم وثيقة العمر الحر وكافة المستندات المطلوبة.

اجتياز الاختبار الائتماني.

في حالة تمويل مركبات النقل الموجه فيدب إحضار مستند التأمين على المركبة.

وجود كافة الضمانات التي تؤكد التزام العميل بسداد القرض.