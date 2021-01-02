خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 39

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39 يعتبر واحد من ضمن الأشياء التي يبحث عنها كافة المستفيدين من هذا البرنامج في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل الحصول علي الموعد الذي سيتم فيه صرف الدفعة الجديدة لشهر يناير من العام الجاري 2021 في حسابات كافة المستفيدين.

حساب المواطن الدفعة 39

يعتبر برنامج حساب المواطن هو واحد من ضمن البرامج الهامة التي تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية بإعطائها للعديد من الفئات التي تستحق الدعم وذلك لأن يتم التحسين من مستوي الدخل الشهري لهم وزيادة حجم الدخل السنوي لهذه الفئات، وقد قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية ببداية صرف هذا البرنامج منذ 2017 ومازال يستمر الصرف حتي الآن وتم صرف نحو 38 دفعة.

شروط حساب المواطن 2021

قامت الحكومة في المملكة العربية بوضع مجموعة من الشروط والتي يجب أن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم عملية الحصول علي البرنامج حيث تتلخص الشروط في النحو الأتي:

يشترط أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية وفي عمر لا يقل عن 35 سنة.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في السعودية.

ينبغي أن يكون راتبة الشهري لا يتخطى 10 الأف ريال سعودي شهرياً.

أن لا يكون يحصل علي أي من المساعدات الحكومية من المملكة.

يمكن أن يمنح هذا البرنامج للشباب ولكن بشرط أن لا يقل عمرة عن 18 سنة.

يجب أن لا يمتلك أي عقارات تساعد علي الزيادة في حجم الدخل الشهري.

ينبغي أن لا يكون مسجل أسمة في سجل تجاري أو سجل ضريبي.

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 39

ستقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية بصرف البرنامج المستحق لشهر يناير الجاري في يوم الأحد الموافق 10 من هذا الشهر لجميع المواطنين ويستطيع المستفيد إجراء الاستعلام عن الأهلية عن طريق أتباع ما نقوم بذكرة في السطور التالية: