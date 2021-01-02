الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني 1442

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني يعتبر ذلك واحد من ضمن الأمور المتعلقة بالمساعدات المالية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن هناك العديد من الأشخاص المستفيدين من هذه المساعدات شهرياً وذلك لأن يعرفون متي سيتم صرف المقطوعة.

المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني

تعد مقطوعة الضمان الاجتماعي هي واحدة من المساعدات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية للمواطنين بهدف أن يتم التحسين من مستوي الدخل الشهري لهم، وبشكل خاص يتم صرف هذه المقطوعة لجميع المسجلون في الضمان الاجتماعي والأسر التي تعاني من الفقر، وأيضاً المطلقات والرجال الذين غير قادرون علي العمل بسبب الإعاقة الدائمة أو المؤقتة.

شروط مقطوعة الضمان 1442

خصصت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر حتي يحصل المستفيد علي المقطوعة، وجاءت الشروط في السطور التالية:-

ينبغي أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

السن لا يقل عن 35 سنة عند التقديم.

الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 3 الأف ريال سعودي.

يشترط أن لا يمتلك سجل تجاري أو سجل ضريبي.

عدم وجود أي من المشروعات التجارية التي تزيد من الدخل الشهري.

ينبغي أن لا يكون لدية أي من العقارات التي تساعد علي تنمية الدخل الشهري.

في حالة الإقامة خارج المملكة العربية السعودية يجب أن يكون قد مر علي أقامته في السعودية 12 شهر علي الأقل.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني

تستطيع أن تستعلم عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني أو برقم الطلب الخاص بالمقطوعة وذلك عن طريق إجراء بعض الخطوات البسيطة والتي نذكرها لكم في السطور التالية:-