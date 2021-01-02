رابط نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثالث منصة العراق التعليمية

نتابع وإياكم ظهور نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثالث في العراق خلال هذه الأيام، حيث أصبحت نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق هي الشغل الشاغل لطلاب الصف السادس الاعدادي في كافة المحافظات العراقية خلال هذه الساعات، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية العراقية بالاعلان عن ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2021، حيث أصبحت النتائج الآن متاحة من خلال صفحة النتائج التابعة لمنصة العراق التعليمية.

نتائج السادس الاعدادي

وكان في الساعات الماضية بدأ العديد من طلاب السادس الاعدادي الدور الثالث وأولياء الأمور عمليات البحث عن نتائج السادس الاعدادي 2020، قبل أن تخرج وزارة التعليم في الساعات القليلة الماضية لتعلن عن ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رابط نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثالث لكافة الطلاب في جميع المحافظات والمناطق التعليمية داخل العراق.

نتائج السادس الاعدادي 2020

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية على موقع فيسبوك في منشور قامت بمشاركته لكافة الطلاب، من أجل أن يتمكن طلاب السادس الاعدادي الدور الثالث في الفرعين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2020/2019 من الاستعلام عن النتائج من خلال رابط جوجل درايف قامت الصفحة الرسمية للوزارة بنشره على موقع فيسبوك.

رابط نتائج السادس الاعدادي

كما قامت وزارة التربية العراقية بنشر رابط نتائج طلاب السادس الاعدادي الدور الثالث للمدارس المهنية واعداديات التمريض 2020، من خلال موقع منصة العراق التعليمية، حيث يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجته في امتحانات السادس الاعدادي 2020 من خلال منصة العراق التعليمية عبر زيارة int.iepn.iq/results حيث سيتمكن الطالب من الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2020 من خلال كتابة اسم المدرسة التابع لها، وسيتم ظهور كافة نتائج الطلاب، ومنها يمكنه معرفة نتيجته

للمدارس المهنية واعداديات التمريض ( الدور الثالث) للعام الدراسي 2019 – 2020 ، حيث يتيح للطالب الحصول على نتيجته عن طريق ادخال اسم مدرسته بشكل مباشر .