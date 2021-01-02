متي ينزل حساب المواطن يناير 2021 ؟ هذا السؤال يعتبر واحد من ضمن الأسئلة التي تتكرر بين العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بمعرفة الموعد الذي سيتم فيه صرف فيه الدفعة المستحقة لشهر يناير الجاري وأيضاً حتي يتمكن المستفيدين من معرفة نتائج الأهلية.

حساب المواطن يناير 2021

يعد برنامج حساب المواطن هو واحد من ضمن أشهر البرنامج الخاصة بالدعم الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والتي تخص كافة المواطنين الذين يعانون من ضعف الدخل الشهري، وقد بدأت الحكومة في المملكة هذا البرنامج في عام 2017 لأن يساعد الأسر الفقيرة علي التخلص من الفقر من ضمن رؤية المملكة التي وضعتها لعام 2030.

طريقة تقديم أعتراض في حساب المواطن

يسمح البرنامج لجميع المستفيدين الذين لم يتم قبولهم في نتيجة الأهلية بأن يقومون بعمليه الاعتراض علي نتائج الأهلية حيث يكون ذلك عبر أتباع قائمة الخطوات التي نذكرها في السطور التالية وهي:

الذهاب إلي موقع حساب المواطن علي شبكة الأنترنت مباشرة.

تسجيل الدخول إلي حسابك عن طريق أسم المستخدم وكلمة السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من صفحة الموقع القائمة الجانبية.

أختيار منها الدفعات.

تعرض لك الدفعات والدفعة التي قمت بالرفض فيها.

تضغط علي الدفعة التي تم رفض قبولك فيها

يعرض لك سبب الرفض.

ثم تقوم بتقديم الاعتراض ثم أرفاق الأوراق التي تتطلب منك.

تكتب سبب الاعتراض ثم الضغط علي زر التقديم.

يتم مراجعة الحساب الخاص بك ثم الرد عليك.

موعد نزول حساب المواطن يناير 2021

سيتم إيداع الدفعة رقم 39 والتي من المقرر أن يتم صرفها في الشهر الجاري في يوم الأحد الذي يوافق 10 من شهر يناير ، ويستطيع المستفيد بأن يستعلم عن الحساب الخاص به عن طريق إجراء التالي: