إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة كفر قدوم شرقى مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.





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