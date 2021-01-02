ذكرى اغتيال قاسم سليماني.. إيران تهدد أمريكا بالانتقام في عقر دارها

بينما تحيي إيران الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني القائد أبرز قادة طهران العسكريين، يهدد فيلق القدس بالانتقام لزعيمه السابق داخل الأراضي الأمريكية، وسط تقارير عن هجمات إيرانية محتملة ضد مصالح واشنطن في الشرق الأوسط.

وقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فجر الثالث من يناير 2020، رفقة نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد،

وقبيل ساعات من الذكرى الأولى لمقتل سليماني، قال إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس الإيراني، الانتقام لسلفه قد ينطلق من داخل أراضي الولايات المتحدة.

وأشار قآني في تصريحات أدلى بها يوم الجمعة، إلى أن أمريكا سعت طوال 30 عاما لاغتيال سليماني وأن اغتياله على يد ترامب بطريقة بشعة فتح الطريق أمام أحرار العالم للانتقام.

وأوضح أن الولايات المتحدة ترتجف في العراق مع حلول ذكرى اغتيال سليماني والمهندس وتنفذ طلعات جوية لا سابق لها في سماء العراق"، مشيرا إلى أن تحركات مجاهدي المقاومة مؤخرا في العراق عفوية لكنها جعلت الأمريكيين يعيشون في رعب شديد.

ووجه قآني خطابه لترامب قائلا "قد يخرج من داخل بيتك من ينتقم لدماء قاسم سليماني"، متأكدا أن بلاده لازالت مستعدة للرد على اغتيال القياي العسكري.

وقال قائد فيلق القدس الإيراني إن مسار قوة القدس والمقاومة لن يتغير بالأفعال الخبيثة التي تصدر من الولايات المتحدة".

بدوره، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن باختلاق الحجج لشن هجوم ضد بلاده، متعهدا بأن بلاده ستدافع عن نفسعا.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر "تشير معلومات استخباراتية من العراق إلى أن عملاء إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد القوات الأمريكية"، موضحا أن الهدف من ذلك وضع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مأزق وجره إلى الحرب.

بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني تلقيه أوامر من المرشد الأعلى علي خامنئي بتدمير إسرائيل، حال ارتكابها أي أعمال عدائية ضد طهران.

وذكر علي حاجي زاة قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أن "كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة".

وهدد زادة إسرائيل قائلا "لدينا أمر عام من المرشد، علي خامنئي، بتسوية حيفا وتل أبيب بالأرض، حال ارتكبت أي حماقة ضد إيران.. عملنا طيلة السنوات الماضية لنكون قادرين على ذلك".

بينما قال مساعد قائد فيلق القدس العميد محمد رضا فلاح زادة، إن أمريكا والكيان الصهيوني سيغرقان قريبا في دوامة المقاومة.

وأضاف في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل سليماني أن "قدرة جبهة المقاومة هي اليوم في الذروة في أنحاء المنطقة ودحرت أمريكا والصهاينة".

كان مسؤول أمريكي كبير حذر من أن بلاده لديها معلومات على أن إيران تخطط لشن هجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أو المصالح الأمريكية بالمنطقة.

وأكد المسؤول في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن طهران ستحاول إلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية مع حلول الذكرى السنوية لمقتل قاسم سليماني.

وقتل سليماني في 3 يناير 2020، بأمر مباشر من ترامب، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، وتتهمه الولايات المتحدة بأنه العقل المدبر للعمليات العسكرية التي تنفذها الفصائل الإيرانية ضد قوات أمريكية بالمنطقة.

وبعد أيام من مقتل سليماني بضربة نفذتها طائرة مسيرة، ردت طهران بهجوم صاروخي على قاعدة جوية تتمركز بها قوات أمريكية في العراق، وأسقطتت عن طريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية عقب إقلاعها من طهران.