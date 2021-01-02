رسميًا.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي

أعلن السودان، مشاركة وزير الخارجية المكلف الدكتور عمر قمر الدين ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي ستستأنف غدا الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الاجتماع ينعقد برئاسة بانادورا وزير التعاون الدولي بجمهَورية جنوب إفريقيا التي ترأس الدورة الحالية للإتحاد الافريقى.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للإتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لإتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب الخرطوم السابق ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الإتحاد الإفريقي للوصول لإتفاق مرضي للأطراف الثلاثة.

وفي وقت سابق، حذرت الخارجية السودانية إثيوبيا من البدء في المرحلة الثانية لملء سد النهضة، دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.