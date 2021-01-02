نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الفتح 2021 الإسلامية عبر القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الفتح 2021 ميلادية، هو تردد يبحث عنه جميع المواطنين و المواطنات بعد التحديث الجديد للقنوات، ومن المعروف أن قناة الفتح الإسلامية هي قناة تسعي إلي نشر كافة تعاليم الدين الإسلامي الصحيح ونشر السنة النبوية بالطريقة الوسطية، والقناة تعد من احدي القنوات المجانية و الغير مشفرة، وبهذا يتمكن جميع الأشخاص استقبال القناة دون دفع أي رسوم عند تشغيلها، وتقوم القناة بتقديم العديد من البرامج الدينية المتميزة والتي تقوم بعرض البرامج الخاصة بالسنة النبوية علي مدار 24 ساعة، وتختص بتقديم العديد من البرامج الخاصة بالمراءة، وتسعي القناة إلي ضرورة وحدة المسلمين، وتعليمهم كافة الأسس و المبادئ الإسلامية.

تردد قناة الفتح 2021 عبر القمر الصناعي نايل سات

قناة الفتح الإسلامية هي من أشهر القنوات والتي لها تتميز بجماهيرية كبيرة، تعرضت القناة للغلق لفترة وانقطاع دام لبعض الوقت أما عن تردد القناة فهو كالتالي:

القمر الصناعي : نايل سات .

تردد القناة : 11900 .

الاستقطاب : عمودي.

معدل ترميز القناة : 27500 .

معدل التصحيح :6/5 .

الاستقطاب : عمودي.

يمكنك من خلال المقال معرفة تردد قناة عين التعليمية، أما في حالة البحث عن التردد أعلاة ولم يتم العثور علي القناة فيمكنك البحث عنها بالطريقة اليدوية وهي كالتالي:

من الريموت الخاص بك يمكنك الضغط علي menu .

بعد الضغط علي القائمة الرئيسية يمكنك التوجه إلي Installation عن طريق جهاز التحكم.

اختيار الضبط اليدوي.

يجب اختيار القمر الصناعي ” نايل سات”.

عليك بإدخال التردد أعلاة و معدل التصحيح و الاستقطاب ومعدل ترميز القناة .

الضغط علي موافق، يجب الانتظار قليلا حتي تنزل القناة .

تردد قناة الفتح 2021 وأهم البرامج التي يتم تقديمها من خلال القناة

قناة الفتح للسنة النبوية fath sunna وقناة القران الكريم للشيخ أحمك عبدة عوض هي قنوات التابعة لقناة الفتح تعمل هذه القنوات علي نشر برامج الدينية علي مدار ال24 ساعة عن السنة النبوية وتقوم القناة بتقديم العديد من البرامج ومن اهم هذه البرامج ما يلي: