تعمل وزارة الإسكان في المملكة بشكل مستمر، على تقديم الكثير من الحلول السكنية إلى المواطنين عن طريق البرامج المختلفة التي تطرحها الوزارة إلى مستحقي دعم سكني حتى يمكنهم الحصول على مسكن ملائم خاص بهم، ويعتبر من البرامج التي قامت الوزارة بطرحها مؤخرا كانت طرح أراضي الإسكان المجانية، والتي يتم فيها منح المواطنين أراضي مجانية وذلك ضمن عدد من القواعد و الشروط، والتي نتطرق إليها من خلال السطور التالية حيث نتعرف على طريقة اختيار تلك الأرض وما هي الشروط المطلوبة في مستحقي هذه الـأراضي وكيفية الحجز عن طريق سكني .

شروط استحقاق أراضي الإسكان المجانية و كيفية الحجز

بداية يجب أن نجيب على السؤال الذي يتردد في ذهن الكثيرين و هو هل أراضي الإسكان المجانية، هي بالفعل مجانية دون دفع أي رسوم أو أقساط و غيرها من طرق الدفع، و هو ما أجاب عنه الحساب الرسمي لوزارة الإسكان على موقع التغريدات ” تويتر” ، و الذي أكد بأن الوزارة عملت على وضع برنامج يقوم بتقديم أراضي مجانية بالفعل إلى كافة المواطنين المستحقين للدعم في برنامج سكني، مع العلم بأن تلك الأراضي متاحة في شتى أنحاء مناطق المملكة، وجميع تلك الأراضي التي يتضمنها البرنامج هي مدعومة بالكامل من قبل الوزارة أي أنها أراضي مجانية.

ولا يتوقف حصول مستحقي الدعم من سكني على الأراضي المجانية فقط، إلا أنه يمكن للمواطن أيضا الحصول على تمويل بناء ذاتي عن طريق أي من الجهات التمويلية التي تم اعتمادها من قبل وزارة الإسكان .

كيف يتأكد المواطن من كونه مستحق لدعم منح أراضي من وزارة الإسكان ؟

يمكن لأي مواطن أن يتأكد من كونه يستحق الدعم ويمكنه التقدم بطلب للحصول على أراضي الإسكان المجانية، من خلال مراجعة الشروط التي قامت بوضعها وزارة الإسكان، و هل تنطبق تلك الشروط على حالته أم لا، والشروط المطلوبة كالتالي:

يجب أن تكون أسرة مقدم الطلب سعودية.

يجب أن يكون مقدم الطلب لا يقل عمره عن 25 عاما.

يجب أن لا تكون أسرة مقدم الطلب قد استفادت من قبل، من أي برنامج من البرامج التي طرحتها سكني .

يجب عدم امتلاك أسرة مقدم الطلب أي مسكن ملائم خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة قبل تاريخ تقديم الطلب.

يجب أن تكون أسرة مقدم الطلب مقيمة في المملكة العربية السعودية و متواجدة خلال تاريخ تقديم الطلب.

ماذا يحدث في حالة تطابقت الشروط على حالة مقدم طلب دعم أراضي الإسكان المجانية؟

بعد مراجعة الطلب الذي يتم تقديمه من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج سكني، من قبل الجهات المختصة والتأكد تطابق الشروط المطلوبة على حالة الشخص مقدم الطلب، سوف تصل رسالة نصية إلى جوال مقدم الطلب تكشف عن استحقاقه للدعم أم لا.

كيف يتم التقدم لحجز أراضي مجانية في برنامج سكني؟

يتم الدخول إلى الموقع الالكتروني لوزارة الإسكان باستخدام الحساب الخاص بمقدم الطلب على الموقع .

يتم التوجه إلى قسم الأراضي السكنية.

يتم اختيار المخطط .

يتم بعدها اختيار الأرض في أي من مخططات سكني المتاحة للحجز .

سيتم الانتظار فترة زمنية حتى يتم الموافقة على الطلب المقدم .

بعد أن تتم الموافقة على الطلب ، يحصل المواطن مقدم الطلب على كرت التخصيص الذي يجب طباعته على الفور.

يتم التوجه بكرت التخصيص إلى أقرب فرع لوزارة الإسكان ، من أجل معاينة الأرض .

بعد المعاينة ، يتم التوقيع على العقد.

بعد الانتهاء من توقيع العقد، يكون المواطن قد حصل على قطعة أرض مجانية من برنامج سكني، مدعومة بالكامل من قبل وزارة الإسكان السعودية، و يمكن للمواطن بعد ذلك التقدم بطلب من أجل الحصول على قرض تمويل للبناء الذاتي، كما سبق و أشرنا من قبل أي من الجهات المعتمدة من وزارة الإسكان.