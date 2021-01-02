تحميل لعبة فورت نايت في 5 دقائق علي جميع الأجهزة والجوالات خطوة بخطوة

طريقة تحميل لعبة فورت نايت قام مستخدمين لعبة فورت نايت بالتعبير عن استيائهم من عدم إتاحة إمكانية تحميل اللعبة على هواتفهم الجوالة، وحدث ذلك بسبب قيام متجر جوجل بحذف اللعبة نهائياً من الموقع الرسمي الخاص به بسبب حدوث مشكلات قضائية مع الشركة المسئولة عن لعبة فورت نايت وهذه المشاكل بسبب رفع الشركة رسومها إلى 30% من على متجر جوجل فقامت شركة جوجل بإزالة اللعبة بشكل نهائي في هذا المقال سنعرض لحضراتكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت بطريقة مجانية على الهواتف المحمولة.

تحميل لعبة فورت نايت Fortnite

تحميل لعبة فورت نايت من خلال خدمة الألعاب السحابية أتاح موقع Nvidia فرصة تحميل لعبة فورت نايت لكل مستخدمين اللعبة من خلال خدمة الألعاب السحابية، يجب أولاً أن يقوم مستخدم لعبة فورتنايت بفتح موقع Nvidia وتسجيل الدخول وإنشاء حساب خاص به على الموقع من خلال شبكة الويب لكي يضمن تحميل اللعبة بشكل مجاني.

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يوجد على الموقع أيضًا فرصة الوصول كحد أقصى ست ساعات من الاستخدام لكل الخدمات الموجودة على الموقع الإلكتروني منها تحميل لعبة فورت نايت وذلك مقابل دفع 4.99 دولار أمريكي شهرياً ولكن مع إتاحة تلك الخدمات مجاناً فقط بالأعضاء المؤسسين للموقع الإلكتروني تحميل لعبة فورت نايت.

بعد إتمام عملية تسجيل الدخول وإنشاء حساب على الموقع الإلكتروني يتوجه اللاعب إلى فتح متجر جوجل وتحميل برنامج GeForce Now بعد تحميله وتثبيته يقوم اللاعب بفتحه وإدخال الحساب الخاص به ويبحث عن لعبة فورت نايت ويقوم بتحميلها.