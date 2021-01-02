تعرف علي الوظائف الجديدة بديوان الداخلية وطريقة التقديم عليها،حيث قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل، بديوان وزارة الداخلية وذلك لكل من رتبة “عريف ، جندي أول ،جندي” وهذا لعام 1442هـ، ويخص هذا الإعلان حاملي الثانوية فما فوق.

أولا ما يخص رتبة عريف،فمن أهم الشروط أن يكون حاصل على دبلوم عامين فأكثر،

وتم فتح باب التقديم لرتبة عريف في التخصصات الأتية : “حاسب آلي، شبكات الحاسب الآلي، نظم المعلومات، برمجيات حاسب ألي، دعم فني حاسب ألي، ونظم معلومات إدارية، إدارة عامة، إدارة أعمال، إدارة مالیة، إدارة موارد بشرية، تصمیم جرافیكس، محاسبة، قانون، لغة عربية” .

ثاني الوظائف المعلن عنها هي رتبة جندي أول .

ومن أهم الشروط لرتبة جندي أول: يشترط شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأيضا ينبغي الحصول علي دورة تدريبية مدتها سنة فأكثر في التخصصات الأتية: “حاسب آلي، شبكات الحاسب الآلي، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، تبريد وتكییف، محركات” .

وبالنسبة لرتبة جندي فينبغي الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

تعرف علي الوظائف الجديدة بديوان الداخلية أولا رتبة عريفثانيا وظيفة جندي أولأهم الشروط للتسجيل في وظائف الداخلية

تم وضع بعض الشروط من أجل التسجيل في وظائف ديوان الداخلية: