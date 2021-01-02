تعرف علي الوظائف الجديدة بديوان الداخلية وطريقة التقديم عليها،حيث قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل، بديوان وزارة الداخلية وذلك لكل من رتبة “عريف ، جندي أول ،جندي” وهذا لعام 1442هـ، ويخص هذا الإعلان حاملي الثانوية فما فوق.تعرف علي الوظائف الجديدة بديوان الداخلية أولا رتبة عريف
- أولا ما يخص رتبة عريف،فمن أهم الشروط أن يكون حاصل على دبلوم عامين فأكثر،
- وتم فتح باب التقديم لرتبة عريف في التخصصات الأتية : “حاسب آلي، شبكات الحاسب الآلي، نظم المعلومات، برمجيات حاسب ألي، دعم فني حاسب ألي، ونظم معلومات إدارية، إدارة عامة، إدارة أعمال، إدارة مالیة، إدارة موارد بشرية، تصمیم جرافیكس، محاسبة، قانون، لغة عربية” .
- ثاني الوظائف المعلن عنها هي رتبة جندي أول .
- ومن أهم الشروط لرتبة جندي أول: يشترط شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأيضا ينبغي الحصول علي دورة تدريبية مدتها سنة فأكثر في التخصصات الأتية: “حاسب آلي، شبكات الحاسب الآلي، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، تبريد وتكییف، محركات” .
- وبالنسبة لرتبة جندي فينبغي الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
تم وضع بعض الشروط من أجل التسجيل في وظائف ديوان الداخلية:
- ينبغي أن يكون جنسية المتقدم سعودية ويقيم في السعودية أيضا، ويتم استثناء من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة .
- وأن يكون المتقدم حسن السلوك والسمعة، وألا يكون قد حكم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ويشترط أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية .
- ويجب ألا يكون أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
- وأن يكون الوزن متناسب مع الطول تبع اللائحة الطبية،ويجب ألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وأن يجتاز المتقدم اختبارات القبول كافة.
- وجاء الإعلان مؤكدا علي المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة فينبغي معادلتها من قبل وزارة التعليم ويجب التصديق عليها .
- وينبغي تسجيل البيانات بشكل صحيح،حيث سيتم استبعاد كل من يكون لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
- التقديم متاح من يوم السبت، وينتهي يوم الخميس المقبل.
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