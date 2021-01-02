حساب المواطن موعد صرف الدفعة الجديدة 38 لشهر يناير وطريقة تسجيل الدخول

حساب المواطن تسجيل الدخول، ونتعرف معًا على موعد صرف الدفعة الجديدة 38 لشهر يناير، ونستعرض أيضا شروط حساب المواطن، والأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن، ويعتبر برنامج حساب المواطن هو أحد أهم وافضل برامج الدعم المالي التي أطلقتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية.

خصص حساب المواطن لمساعدة محدودي الدخل في مواجهة رفع الدعم، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بالمملكة، عن طريق إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي وذلك تبعا لاحتياجات المواطنين في المملكة،وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بشرح حساب المواطن تسجيل الدخول والاستعلام عن موعد صرف الدفعة الجديدة 38 لشهر يناير.

تسجيل الدخول في برنامج حساب المواطن بالمملكة يتم عن طريق الدخول رابط الموقع الرسمي لحساب المواطن إذا كنت مستخدم جديد اضغط علي مستخدم جديد. كتابة كافة البيانات المطلوبة الاسم ورقم الهوية الوطنية وإجمالي الدخل الخاص به والوظيفة والتابعين له بالإضافة إلى الأملاك الخاص به في حالة وجود ذلك. إرفاق كافة الأوراق التي تثبت صحة المعلومات التي تمت كتابتها. الضغط على تقديم الطلب، فيكتب تحت المراجعة. يتم الرد على المستخدم في حالة القبول أو الرفض للطلب.

حساب المواطن تسجيل الدخولموعد صرف الدفعة الجديدة 38 حساب المواطن

عن موعد صرف الدفعة 35 من حساب المواطن، لأصحاب الدخل المتوسط بالمملكة فقد قامت الحكومة السعودية بتحديد موعد صرف الدفعة 38 من برنامج حساب المواطن، التي من المقرر أن تكون فى اليوم العاشر من يناير الجاري 10 يناير 2021، حيث يتم إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين من برنامج حساب المواطن 38 في الحسابات الشخصية للمستفيدين، ومن ثم يتمكن المستفيدين من صرف الدفعة 38 لحساب المواطن عن طريق ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، أو عن طريق افرع البنوك بالمملكة.

حساب المواطن الدفعة 38

أعلن الموقع الرسمي لحساب المواطن عن الرابط الخاص بالاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 38 والتي من المقرر صرفها كما ذكرنا سابقا خلال شهر يناير 2021، وقد أكد برنامج حساب المواطن على كافة المستفيدين من البرنامج أن يقوموا بتحديث البيانات الخاصة بهم، وذلك لمن ثبت آهليه للحصول على هذا الدعم.

يذكر أن حساب المواطن بالمملكة على رابط الموقع الرسمي لرنامج حساب المواطن قد نفى منذ بضعة أيام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن يكون قد تم فتح باب التسجيل في البرنامج لمستفيدين جدد في البرنامج.