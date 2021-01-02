أقوى عروض بنده المجانية على السلع الغذائية الحبة والحبتين وأكثر ٢٠٢١

عروض بنده المجانية على الحبة والحبتين من السلع الغذائية بمناسبة العام الجديد كنوع من أنواع المشاركة مع عملائها باحتفالات العام الجديد من خلال جميع فروعها المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، فتقدم أقوى عروضها المجانية بمعنى أشتري عبوه أو عبوتين وخذ الثانية أو الثالثة مجاناً وذلك ليس بالجديد على مجموعة هايبرات بنده التي تختص عملائها دائما بكل جديد ومميز، فتمثل هذه الفترة فرصة حقيقية لمتعة التسوق من خلال مجموعة بنده هايبر بنده السعودية وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال العروض المتاحة حالياً في جميع فروع هايبر بنده وحتى 5 يناير. عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية: عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية: كيلو تفاح جالا إيطالي أو فرنسي بسعر 4.95 ريال سعودي.

أشتري عبوتين زبدة لورياك غير مملحة وزن 100 جرام للعبوة وخذ الثالثة مجاناً بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال.

عرض عبوتين شوربة شعرية سريعة التحضير إندومي وأحصل على الثالثة مجاناً بسعر 14.50 ريال سعودي بدلاً من 21.75 ريال.

أشتري 3 أكياس مكرونة قودي أوزان مختلفة واحصل على كيسين مجاناً بسعر 14.85 ريال سعودي بدلاً من 24.75 ريال.

أشتري عبوة سكر الأسرة ناعم وزن 5 كيلو واحصل على الثاني مجاناً بسعر 20.95 ريال سعودي بدلاً من 41.90 ريال.

أشتري عبوة صدور دجاج طرية رويال وزن 1000 جرام واحصل على الثانية مجاناً بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 53.90 ريال.

أشتري عبوتين مرقة دجاج ماجي 24 قطعة واحصل على الثالثة مجاناً بسعر 35.90 ريال سعودي بدلاً من 35.85 ريال.

أشتري عبوة فوط صحية قطن ناعمه كبير واحصلي على الثانية مجاناً بسعر 19.75 ريال سعودي بدلاً من 39.50 ريال.

أشتري شامبو هيد آند شولدرز 400مل أو بلسم 360 مل واحصل على الثانية مجاناً بسعر 23.95 ريال سعودي.

أشتري مسحوق الغسيل تايد المركز 4.5 أو 5 كيلو واحصل على الثانية مجاناً بسعر 65.95 ريال سعودي بدلاً من 145.90 ريال. أشتري عبوتين شرائح بيضاء برايد وزن 200 جرام واحصل على الثالثة مجاناً بسعر 17.50 ريال سعودي بدلاً من 26.25 ريال.

أشتري 3 عبوات جبنة موزاريلا مبشورة السنبلة وزن 200 جرام واحصل على الرابعة مجاناً بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 43.80 ريال.

أشتري 5 عبوات جبنة شيدر مطبوخة بيغا وزن 200 جرام وأحصل على عبوتين مجانا بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 42.35 ريال.

أشتري عبوتين كيك ماكين وزن 510 جرام واحصل على الثالثة مجاناً بسعر 68.95 ريال سعودي بدلاً من 104.85 ريال.

أشتري ملوخية أو بامية وليمة وزن 400 جرام واحصل على الثانية مجاناً بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 9.90 ريال.

أشتري فطيرة وليمة سادة 400 جرام واحصل على الثانية مجاناً بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 13.90 ريال.

أشتري لفة رقائق عجينة الفيلو سميكه أو رفيعة وزن 450 جرام واحصل على الثانية مجاناً بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 23.90 ريال.

أشتري عبوتين دجاج مسحب رويال عادي أو حار وزن 750 جرام واحصل على الثالثة مجاناً بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من 74.85 ريال.

أشتري عبوتين برجر بقري أو دجاج حلواني اخوان وزن 1000 جرام واحصل على الثالثة مجاناً بسعر 59.90 ريال سعودي بدلاً من 89.85 ريال.

أشتري عبوة سبرينج رول سويتز 160 جرام واحصل على الثانية مجاناً بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال.

أشتري كيس بطاطس مقلية دبل مونتي وزن واحد كيلو واحصل على الثانية مجاناً بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال.

أشتري حلاوة طحينية ساده أو بالفستق 500 جرام واحصل على الثانية مجاناً بسعر 16.95 ريال سعودي.

أشتري ثلاث عبوات حليب مبهر قليل الدسم بوني 170 جرام واحصل على عبوتين مجانا بسعر 9.75 ريال سعودي. أشتري ثلاث عبوات قشطة حلا قولدن 170 جرام واحصل على عبوتين مجاناً بسعر 8.75 ريال سعودي بدلاً من 14.75 ريال.

أشتري 6 عبوات شبيهة قشطه بوك 170 جرام واحصل على عبوتين مجاناً بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 28 ريال.

أشتري 5 عبوات قشطه التاج 155 جرام واحصل على السادسة مجاناً بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 31.50 ريال.

أشتري ثلاث عبوات حليب مكثف محلى رويال شيف 390 جرام واحصل على الرابعة مجاناً بسعر 15.75 ريال سعودي بدلاً من 21 ريال.

أشتري عبوتين كونتري كورن فليكس نستله 500 جرام واحصل على الثالثة مجاناً بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 52.50 ريال.

اشتري عبوتين شوفان أبيض كويكر 500 جرام واحصل على الثالثة مجاناً بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 32.25 ريال.

اشتري عبوة كورن فليكس كلوفر 750 جرام واحصل على الثانية مجاناً بسعر 27.50 ريال سعودي بدلاً من 55 ريال.

أشتري عبوتين عصير فواكه سموذي ندى 300 مل واحصل على الثالثة مجاناً بسعر 9.75 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال.

أشتري كرتونة مياة غازية هنا 24 باتل *330 مل واحصل على الثانية مجاناً بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال.

أشتري عبوتين قهوة سوداء غير محلاة بيوبو 240 مل واحصل على الثالثة مجاناً بسعر 12 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال.

أشتري عبوتين شاي ريد لبيل بروك بوند 100 كيس واحصل على الثالثة مجاناً بسعر 29 ريال بدلاً من 43.50 ريال.

اشتري عبوتين طعام القطط فريسكيس 1.1 كيلو وأحصل على الثالثة مجاناً بسعر 50.95 ريال سعودي بدلاً من 82.50 ريال.

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