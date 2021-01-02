دوت الخليج - : بتوجيهات ملكية سامية تكفّل الديوان الملكي الهاشمي بنفقات علاج الكابتن راتب العوضات في الخارج. وقد غادر العوضات الجمعة إلى الخارج في رحلة علاج نظراً لظروفه الصحية التي ألمت به إثر مرض عضال. يذكر أن العوضات سبق وأن مثل الفيصلي والمنتخب الوطني كلاعب كما أشرف على تدريب عدد من الأندية أهمها الفيصلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الديوان الملكي يتكفل بعلاج الكابتن الأردني راتب العوضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.