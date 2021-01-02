الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى إطلاق الاحتلال الرصاص على شاب فلسطينى

جدة - نرمين السيد - دعا الاتحاد الأوروبى، حكومة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، إلى فتح تحقيق سريع فى إطلاق جندى إسرائيلى النار على شاب فلسطينى فى منطقة مسافر يطا جنوبى مدينة الخليل، ومحاسبة الجناة.





وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أكد الاتحاد الأوروبى فى بيان على رفض الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل إسرائيل.

وقال إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الشاب هارون أبو عرام (24 عاما)، بينما كان يعيد بناء منزله، الذى هدمته فى نوفمبر المنصرم، مخالفة بذلك للقانون الدولى.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة أبو عرام برصاصة فى رقبته من مسافة الصفر، ما تسبب له بشلل رباعى.

وقالت الوزارة فى بيان إن "المواطن الذى أصيب اليوم برصاص الاحتلال الحى فى مسافر يطا، أصيب فى رقبته -الأعصاب والعمود الفقرى-، وأدّت الإصابة لشلل رباعى".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت إطلاق النار على الشاب، معتبرة فى بيان أن "هذا الاعتداء الوحشى يندرج فى إطار استهداف الاحتلال المتواصل للمواطنين فى منطقة مسافر يطا، بهدف ممارسة الضغوطات والتقييدات عليهم لترحيلهم بالقوة، وتفريغ المنطقة منهم، والاستيلاء عليها بالكامل لصالح الاستيطان".

وكان مقطع مصور قد تداول على نطاق واسع أمس، قد وثق عملية إطلاق النار على أبو عرام الذى كان يحاول جاهدا منع جنود إسرائيليين من مصادرة مولد كهرباء كان يستخدمه هو وأسرته.